Conor McGregor troeft Lionel Messi en Cristiano Ronaldo af en is best verdienende sporter van 2020

The Notorious verdiende in 2020 149 miljoen euro en troefde daarmee zowel Lionel Messi als Cristiano Ronaldo af. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse zakenblad Forbes. De top-10 rijkste atleten verdienden samen meer dan één miljard dollar.

McGregor vocht in 2020 één keer, maar verdiende wel het meeste geld van alle atleten. 1Een slordige 149 miljoen euro kreeg de Ier het afgelopen jaar, en dat heeft hij vooral te danken aan zijn whiskey. McGregor was de grootste aandeelhouder van Proper No. Twelve, maar verkocht zijn aandelen voor maar liefst 150 miljoen dollar. In 2018 stond McGregor vierde, maar twee jaar later staat hij op nummer 1.

Messi verdiende in 2020 107 miljoen euro en staat net boven Ronaldo. De Portugees komt aan 99 miljoen euro. Dak Prescott, een American Football-speler, staat vierde, NBA-ster Lebron James van de Los Angeles Lakers completeert de top-5. Neymar haalt de top 5 nét niet en moet tevreden zijn met ’slechts’ 78,5 miljoen euro en de zesde plaats.

Top-10:

1. Conor McGregor (MMA) 149 miljoen euro

2. Lionel Messi (Voetbal) 107 miljoen euro

3. Cristiano ronaldo (Voetbal) 99 miljoen euro

4. Dak Prescott (American Football) 89 miljoen euro

5. LeBron James (NBA) 80 miljoen euro

6. Neymar (Voetbal) 78,5 miljoen euro

7. Roger Federer (Tennis) 74,5 miljoen euro

8. Lewis Hamilton (Formule 1) 68 miljoen euro

9. Tom Brady (American Football) 63 miljoen euro

10. Kevin Durant (NBA) 62 miljoen euro