Premium Het beste van De Telegraaf

’Rugnummer 1 van Pasveer zegt nog niets’ Oud-doelmannen van Oranje: ’Keeperskeuzes Van Gaal moeilijk te volgen’

Door Yorick Hokke Kopieer naar clipboard

Remko Pasveer en Andries Noppert strijden samen met Justin Bijlow om een plek onder de lat bij Oranje. Ⓒ ANP/HH

Over vier dagen trapt het Nederlands elftal af op het WK in Qatar met in het doel tegen Senegal Remko Pasveer, Justin Bijlow of Andries Noppert. En dus niet Jasper Cillessen of Mark Flekken. De keeperskeuzes van bondscoach Louis van Gaal en keeperstrainer Frans Hoek hebben veel losgemaakt in het land. Ook Sander Westerveld (48), Henk Timmer (50) en Joop Hiele (63), die in het verleden het doel verdedigden bij Oranje, zijn enigszins verrast.