Degradatie dreigt voor Van de Beek en Everton: ’Dacht dat we veranderd waren’

Voor Everton-coach Frank Lampard waren de conclusies na de harde nederlaag duidelijk. De in januari aangestelde coach heeft het roer nog niet kunnen omgooien. „Er heerste een gevoel bij de club en in de stad dat we echt konden degraderen. Het was aan mij om dat te veranderen en ik dacht dat we veranderd waren. Dat negatieve gevoel wordt nu weer getest.”

Ondanks de kritieke situatie blijft Lampard erin geloven dat er betere tijdens zullen aanbreken voor Everton. „Ik ben hier niet binnengekomen met een toverstaf in mijn hand. Ik kwam hier niet binnen met het gevoel dat we een ongeslagen reeks konden neerzetten en nu in de middenmoot zouden staan. Maar ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat komen, al zegt dat niets na dit resultaat.”

„Ik ben twintig jaar voetballer geweest, ik heb wel honderd van dit soort fases gehad. Ik ben niet bang voor wat gaat komen, ik kan juist niet wachten op de komende duels op Goodison Park”, besloot hij. Everton neemt het zondag in eigen huis op tegen Wolverhampton. Volgende week ontvangen The Toffees Newcastle United.

