Ongekende kans voor Champions League-outsiders

Hans Hateboer (l). en Marten de Roon (r.) zijn blij met Josip Ilicic, hun scorende ploeggenoot van Atalanta Bergamo. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Dit Champions League-seizoen is door de coronaperikelen sowieso al historisch te noemen, maar de kans is aanzienlijk dat er dit jaar ook een historische winnaar uit de bus rolt. Zes van de acht ploegen die zich hebben geplaatst voor de kwartfinales hebben immers nog nooit de Cup met de Grote Oren gewonnen. En de twee die dat wél al hebben gedaan, FC Barcelona en Bayern München, kruisen in de kwartfinale de degens met elkaar.