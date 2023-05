Remco Evenepoel over Jumbo: ’Ze ogen een beetje nerveus’

Hoe Evenepoel de rit in Napels had beleefd? „Een snelle etappe. De ploeg heeft weer goed zijn werk gedaan. Altijd goed voorin in de afdalingen. En veilig binnengekomen. Top, hé”, haalde de wereldkampioen de glimlach boven op de streep.

Naweeën van zijn dubbele valpartij had Evenepoel naar eigen zeggen niet veel. „Een stijf been. Maar een offday op de tweede dag na mijn val, die gaat er niet komen. Het zal wel oké zijn. Ik heb veel minder pijn dan in de Vuelta (waar Evenepoel vorig jaar twee dagen na een valpartij wel een mindere dag kende, red.). De verwondingen zijn oppervlakkig, en ik heb goed kunnen losrijden vandaag.”

Evenepoel nog altijd tweede

De zevende Giro-etappe eindigt vrijdag op Gran Sasso d’Italia, ruim 2100 meter boven zeeniveau. Evenepoel is nog altijd tweede in het algemene klassement, op 28 seconden van de Noor Andreas Leknessund die geen gevaar lijkt voor de eindzege. Bij Eurosport France en Philippe Gilbert ging de wereldkampioen nog even door op de rit van vrijdag. Hij blaakt - ondanks zijn twee valpartijen van woensdag - zo blijkt.

„Ik heb de indruk dat Primoz Roglic een beetje nerveus is”, aldus Evenepoel, die zijn Sloveense rivaal donderdag in volle finale een lekke band zag krijgen nadat Roglic gisteren ook ten val kwam. „Hij weet dat hij 44 seconden achterstand heeft. De renners van Jumbo-Visma ogen ook wat zenuwachtig in het peloton. Ze duwen veel, maar dat is hun stijl. Na de tijdrit en de etappe eergisteren denk ik dat ik op dit moment de sterkste ben. Voorlopig is het een ideaal scenario voor ons. In de Ronde van Catalonië stond ik op achterstand, nu op voorsprong. Voor ons is er geen stress, des te meer voor hen denk ik. We zullen morgen zien of hij (Roglic, red.) tijd zal proberen in te halen. De etappe is we veel te lang, het is gekkenwerk: 220 kilometer met zoveel hoogteverschillen. Ik hoop dat het weer goed zal zijn. We moeten de etappe goed managen. Vooral zonder tijdverlies eindigen en dan de focus op de tijdrit van zondag.”

Roglic zelf ziet het alvast zitten richting de Gran Sasso. „Ik ben er klaar voor. Veel jongens zullen hun zinnen hebben gezet op deze etappe. Ik verwacht dat het een mooi gevecht zal worden en heb er zin in”, aldus de Sloveen op de website van Jumbo-Visma.

Klassementsrijders met de billen bloot

„De klassementsmannen zullen elkaar morgen gaan testen”, vult ploegleider Marc Reef aan. „Ze kunnen zich niet langer verschuilen. De laatste vijf kilometer van de slotklim zullen naar ons idee beslissend worden. Primoz maakt een goede indruk, dus we hebben alle vertrouwen in de etappe van morgen. Hij toucheerde gisteren de grond, maar heeft een goede nacht gehad. Ook de hectische rit van vandaag zijn we met verve doorgekomen. We hebben het plan voor morgen klaar.”

Bron: Het Nieuwsblad