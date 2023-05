’Mighty Mike’ laat halve finale schieten door schouderblessure Van Gerwen kijkt naar finales Premier League en staakt strijd

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Geen fijne avond voor Michael van Gerwen. Ⓒ ANP/HH

Michael van Gerwen heeft op de laatste reguliere avond van de Premier League in het Schotse Aberdeen zijn halve finale tegen Dimitri Van den Bergh laten schieten. Hij had te veel last van een schouderblessure, na zijn winst eerder op de avond tegen Chris Dobey (6-3).