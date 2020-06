Auteur betreurt ophef over tweede biografie Fernando Ricksen

Schrijver Vincent de Vries en Fernando Ricksen. Ⓒ Eigen foto

Nog voor het boek ’De Finale Strijd’ op 9 juni in de schappen lag, was er al flink wat te doen om de tweede biografie over voormalig Oranje-international Fernando Ricksen, die vorig jaar september overleed aan de gevolgen van ALS. Auteur Vincent de Vries betreurt de ophef over de ’drie zinnen’ over het latere drugsgebruik van Ricksen.