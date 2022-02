Chris Froome wil einde aan tijdritfiets na horrorcrash Egan Bernal

De Colombiaan knalde drie weken geleden in zijn vaderland op een stilstaande bus. Bernal reed op zijn speciale aerodynamische fiets waarmee hij in tijdritten uitkomt.

„Deze fietsen zijn niet gemaakt om op de openbare weg mee te fietsen”, stelt Froome. „Maar dat moeten we wel doen in voorbereiding op belangrijke tijdritten.”

Zelf een horrorval

Viervoudig Tourwinnaar Froome kwam zelf zwaar ten val toen hij tijdens de parcoursverkenning voor een tijdrit in het Critérium du Dauphiné in 2019 door een windvlaag tegen een muur werd geblazen. Ook hij zat op zijn tijdritfiets en haalde later nooit meer het niveau van voor zijn val.

„Ik houd van tijdrijden”, zegt Froome. „Ik heb er zelfs mijn grootste successen mede aan te danken. Maar na een training op mijn tijdritfiets en gezien ook de recente ontwikkelingen denk ik dat het beter zou zijn op gewone fietsen te rijden. Als er een tijdrit van een uur in de Tour is, moet je je voorbereiden. Maar wie kent er wegen waar je dat een uur kunt doen in die speciale houding ook, zonder andere weggebruikers, verkeersborden of verkeerslichten? Dat bestaat niet in de echte wereld.”

Froome denkt ook dat het eerlijker zou zijn iedereen op een gewone racefiets te laten rijden. „Dan gaat het meer om de kwaliteiten van een renner, minder over aerodynamica en het werken in de windtunnel”, aldus de 36-jarige Brit van wielerploeg Israel - Premier Tech.