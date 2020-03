Sport Kort: Bondscoach Denen niet naar EK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Bondscoach van Denemarken laat EK aan zich voorbijgaan

22.44 uur: De verplaatsing van het EK voetbal naar de zomer van 2021 is voor bondscoach Age Hareide van Denemarken geen aanleiding om in functie te blijven. De 66-jarige Noor blijft bij zijn besluit om zijn contract, dat op 31 juli afloopt, niet te verlengen. De Deense voetbalbond was graag nog een jaartje met hem doorgegaan en betreurt zijn vertrek, dat dus oorspronkelijk voor na het EK komende zomer stond gepland. Door de coronacrisis is dat toernooi in twaalf landen verschoven naar volgend jaar.

Hareide is sinds begin 2016 werkzaam bij de Deense bond. Hij leidde de nationale ploeg naar de eindronde van het WK in 2018 in Rusland. Daar werd Denemarken in de achtste finales via strafschoppen uitgeschakeld door de latere finalist Kroatië. Onder Hareide zetten de Denen een reeks van 34 wedstrijden zonder nederlaag neer. Als opvolger wordt de Deen Kasper Hjulmand genoemd.

Volleybal: Stoltenborg stopt bij Oranje

08.41 uur: Volleybalster Femke Stoltenborg zal niet meer uitkomen voor Oranje. De 28-jarige spelverdeelster, deelneemster aan de Olympische Spelen van Rio 2016, blijft nog wel actief op clubniveau en wil zich daarnaast gaan voorbereiden op een maatschappelijke carrière.

Stoltenborg maakte in 2010 haar debuut in het Nederlands team en kwam sindsdien tot 244 interlands. De 1,90 meter lange Achterhoekse was jarenlang een vaste waarde in Oranje. Op het WK van 2014 in Italië was ze de startende spelverdeelster en in 2015 en 2016 maakte ze samen met haar teamgenoten de stap naar de wereldtop. Hoogtepunten waren het EK-zilver van 2015 en de vierde plaats op de Olympische Spelen van 2016. Ook in 2017 won ze zilver op het EK. De laatste jaren kregen Laura Dijkema en Britt Bongaerts op haar positie de voorkeur.

„Het hechte teamgevoel zal mij altijd bijblijven. Met name de periode onder Giovanni Guidetti, in 2015 en 2016, was uniek. De flow die toen in ons team zat was heel bijzonder.” Stoltenberg was het laatst op clubniveau actief in Roemenië bij Blaj, maar keerde onlangs naar Nederland terug toen ook daar het coronavirus de competitie stilzette.

Atletiek: Voorzitter Europe Athletics krijgt beroerte

07.46 uur: Svein Arne Hansen, de voorzitter van de Europese atletiekbond Europe Athletics, heeft afgelopen weekeinde een beroerte gehad. Dat heeft de bond bekendgemaakt. De 73-jarige Noor ligt sindsdien op de intensive care en zal daar volgens artsen nog zeker anderhalve week moeten blijven.

Hansen is sinds april 2015 voorzitter van Europe Athletics. Hij maakt ook deel uit van het bestuur van World Athletics, de wereldatletiekbond.

American football: Quarterback Tom Brady naar Tampa Bay Buccaneers

07.09 uur: American football-ster Tom Brady gaat aan de slag bij Tampa Bay Buccaneers. Dat melden verschillende Amerikaanse media, al moet het contract van ten minste 30 miljoen dollar (ruim 27 miljoen euro) per seizoen nog wel getekend worden. Naar verwachting zal dat woensdag gebeuren.

De 42-jarige quarterback maakte dinsdag bekend dat hij na twintig jaar afscheid neemt van New England Patriots. Brady won vorig jaar met de Patriots voor de zesde keer de Super Bowl, de eindstrijd van het NFL-seizoen, na eerdere kampioenschappen in 2002, 2004, 2005, 2015 en 2017. Hij wordt gezien als de beste quarterback aller tijden in het American football.