Premium Schaatsen

Vriend overleden shorttrackster Van Ruijven: ’Lara verwacht dat ik verder leef’

Ze hadden nog zoveel dromen samen, nog zoveel plannen. Lara van Ruijven en Ivar Fama waren smoorverliefd op elkaar, hadden net een jaar hun eigen stulpje in Heerenveen, het leven leek het stel toe te lachen. In Utrecht, de stad waar Ivar is opgegroeid, doet hij zijn verhaal over de liefde van zijn l...