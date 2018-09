Bosz ziet Dortmund dure punten verspelen

APOEL Nicosia en Borussia Dortmund pakten in de eerste twee duels in de groepsfase nog geen enkel punt. De Cyprioten hadden zelfs nog geen doelpunt gemaakt in die wedstrijden. Tegen de ploeg van Peter Bosz kon APOEL van die dubbele ‘nul’ af komen. Dat probeerde het met doelman Boy Waterman en aanvaller Lorenzo Ebecilio in de basis. De Nederlandse goalie viel vlak voor rust uit met een schouderblessure.

APOEL kwam na rust geheel tegen de verhouding in op voorsprong via Mickael Pote. Dat gebeurde in de 62e minuut. Vijf minuten later was het alweer gelijk, dankzij een goal van Sokratis Papastathopoulos. Verder kwam Borussia Dortmund niet.

Real Madrid - Tottenham Hotspur 1-1

Real Madrid kreeg in de beginfase tegen Tottenham Hotspur de beste mogelijkheden, maar de Engelsen openden de score. Dat gebeurde door een eigen doelpunt van Raphael Varane. Cristiano Ronaldo tekende vlak voor rust uit een strafschop voor de gelijkmaker. Na rust was De Koninklijke ook de bovenliggende partij, maar kwam Tottenham er zo nu en dan gevaarlijk uit. Gescoord werd er echter niet meer, mede vanwege het goede keeperswerk van Keylor Navas en Hugo Lloris.

Stand Groep H

1. Tottenham Hotspur 3-7 (7-2)

2. Real Madrid 3-7 (7-2)

3. Borussia Dortmund 3-1 (3-7)

4. APOEL Nicosia 3-1 (1-7)