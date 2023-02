Premium Het beste van De Telegraaf

Amerikaan verliest op punten van halfbroertje Tyson Fury Jake Paul ’eindelijk’ verslagen: is YouTuber nou vloek of zegen voor de bokssport?

Door Lars van Soest

Jake Paul en Tommy Fury bij de staredown. Ⓒ ANP/HH

Jake Paul (26) is zijn ongeslagen status kwijt. De bekende YouTuber, die in 2018 besloot te gaan boksen, verloor zondag in Saoedi-Arabië op punten van Tommy Fury (23), het halfbroertje van de legendarische zwaargewichtkampioen Tyson Fury, die ondanks zijn gezegende dna vooral bekend werd na deelname aan een reality-datingshow. Het gevecht tussen de twee celebrities liet andermaal zien dat het in de hoogste rangen van de vechtsport niet altijd om kwaliteit, maar vooral om spanning en een goede verhaallijn draait. Iets waar puristen van gruwelen, maar de sport stiekem wel van profiteert.