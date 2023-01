Scorende Doekhi houdt Union Berlin bovenin de Bundesliga

Danilho Doekhi knikt de 0-1 binnen voor Union. Ⓒ ANP/HH

Union Berlin is in de Bundesliga in punten gelijk gekomen met koploper Bayern München. Union, volgende maand de tegenstander van Ajax in de Europa League, won in de Berlijnse derby met 2-0 van Hertha BSC. De Nederlanders in dienst van Union waren van doorslaggevend belang.