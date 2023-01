Wederom averij Bayern, scorende Doekhi houdt Union Berlin bovenin de Bundesliga

Net als in de eerdere wedstrijden liep het in de beginfase stroef bij Bayern. De ploeg van Julian Nagelsmann zocht weliswaar de aanval, maar creëerde weinig kansen. Frankfurt was dreigend via Randal Kolo Muani en Djibril Sow. Matthijs de Ligt, de enige Nederlander in de basis, kreeg al in de 8e minuut geel na een slippertje.

Bayern was na een half uur gevaarlijk via een kopkans voor De Ligt en een schot van Joshua Kimmich, voordat de thuisploeg de score opende. Op aangeven van Thomas Müller schoot Leroy Sané hard binnen, 1-0.

De thuisploeg ging op zoek naar meer, maar wist geen van de goede kansen te benutten. Aan de andere kant van het veld was het in de 69e minuut wel raak. Kolo Muani zette de aanval zelf op, kreeg de bal terug van Daichi Kamada en schoot vervolgens raak in de verre hoek, 1-1. Ryan Gravenberch viel een minuut na de gelijkmaker in, Daley Blind bleef op de bank.

Doekhi en Becker goud waard

Union Berlin is in de Bundesliga tot op één punt gekomen van koploper Bayern München. Union, volgende maand de tegenstander van Ajax in de Europa League, won in de Berlijnse derby met 2-0 van Hertha BSC. De Nederlanders in dienst van Union waren van doorslaggevend belang.

Danilho Doekhi knikt de 0-1 binnen voor Union. Ⓒ ANP/HH

De bezoekers begonnen in het Olympiastadion van Hertha met Danilho Doekhi en voormalig ADO-speler Sheraldo Becker. Bij Hertha stond Jean-Paul Boëtius in het basiselftal. Doekhi zette Union vlak voor de rust met een kopbal op 1-0 uit een vrije trap van Christopher Trimmel.

In de tweede helft liep Union uit naar 2-0 door een snelle counter. Becker werd de diepte in gestuurd en legde goed af op Paul Seguin, die maar hoefde binnen te tikken. Het is de vijfde zege op rij voor Union in de derby met Hertha.

Flekken klopt Gouweleeuw

Doelman Mark Flekken won in eigen huis met SC Freiburg met 3-1 van FC Augsburg, dat speelde met verdediger Jeffrey Gouweleeuw. Michael Gregoritsch opende de score voor de thuisploeg. Na een gelijkmaker van Mërgim Berisha uit een strafschop, zorgde Lucas Höler op aangeven van Ritsu Doan opnieuw voor de voorsprong. Philipp Lienhart maakte de derde voor Freiburg, dat klom naar een voorlopige vierde plaats.

