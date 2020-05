PSV en Ibrahim Afellay nemen na één jaar weer afscheid van elkaar

„We hebben Ibrahim uitgelegd wat in onze ogen zijn perspectief is en dat we denken dat dit niet past bij zijn ambities”, zegt technisch manager John de Jong op de clubwebsite.

„Omdat we zo ontzettend veel respect hebben voor zijn loopbaan én de manier waarop hij zich na zijn terugkeer heeft gepresenteerd, zijn dat moeilijke gesprekken”, vervolgt De Jong. „We gaan echter goed uit elkaar en we rekenen erop dat het afscheid tijdelijk is. Ibi is en blijft een echte PSV’er. Qua voetbal zit zijn tijd bij PSV er nu op, maar onze deur staat altijd voor hem open.”

Warmte

De routinier zelf kijkt eveneens met een goed gevoel terug op zijn onderhoud met de leiding van PSV. „John en Toon (Gerbrands, red.) zijn eerlijk geweest en dat waardeer ik ontzettend”, vertelt Afellay. „Ze hebben duidelijk laten blijken dat de warmte die ik voel voor PSV wederzijds is. En daar ben ik echt blij mee. Ik ben door de jaren heen een echte PSV’er geworden en gebleven. Het is mooi om te horen dat ik hier altijd welkom blijf.”

Afellay geeft eerlijk toe dat hij zich niet neerlegt bij de sportieve conclusies van de clubleiding van PSV. „Ik ben van mening dat mijn loopbaan er nog niet op zit, dat ik op een goed niveau nog van waarde kan zijn. Ik voel me sinds de winterstop pas echt honderd procent fit. De komende weken ga ik gebruiken om te bepalen of ik bij een andere club nog voor mijn kans wil gaan.”

’Typisch ’Ibi”

De manier waarop Afellay redeneert, typeert hem volgens De Jong. „’Ibi’ is op en top professional. Een voorbeeld voor velen. Zijn drive om terug te willen komen na maar liefst drie zware knieblessures is prijzenswaardig geweest. Maanden heeft hij individueel getraind, daarna met PSV onder 19, om vervolgens bij de A-selectie in te stromen. Ik heb daar echt bewondering voor. Maar naast die brandende ambitie maakt hij keuzes met zijn verstand en gaat hij nooit over één nacht ijs. Om al deze karaktereigenschappen willen wij hem in de toekomst graag weer bij PSV betrekken. In de rol die hem past.”

De 34-jarige Afellay, maakte het afgelopen seizoen zijn rentree, na jaren vol blessureleed. Hij bleef het afgelopen voetbaljaar steken op slechts drie competitiewedstrijden.