Video: Ronaldo staat voor Joker bij Juventus

Cristiano Ronaldo dartelde daar opeens rond in een kostuum van The Joker in het kader van Halloween. De Portugese vedette probeerde onder andere teamgenoten Wojciech Szczesny Miralem Pjanic schrik aan te jagen.

Ronaldo postte er zelf een filmpje van met als achtergrondmuziek Thriller van Michael Jackson, maar of het nu echt spannend was of lachwekkend? Oordeelt u zelf.