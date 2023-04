De Munck loopt EK-medaille mis op voltige, Visser laatste na val van brug

„Er zat meer in”, zei De Munck achteraf. „Maar door slordigheden is het er niet uitgekomen. Als ik even één milliseconde mijn voeten bij elkaar had gehouden, dan was ik derde. Als ik twee keer mijn benen bij elkaar had gehouden was het helemaal een ander verhaal. Dan zat die eerste plek er wel echt in. Maar het is helaas niet gelukt”, zei De Munck.

„Die kleine slordigheidsfoutjes zitten gewoon in een klein hoekje. Het had niet gehoeven, maar op zo’n moment ga je uit de richting en moet je wel even corrigeren”, zei De Munck. „Het gebeurde al bij het russen op één beugel. Ik deed een hele draai en deed mijn benen open, waar ze drietiende voor hebben gegeven. Daarna gebeurde het nog eens bij de laatste transport, waar ik de laatste keer mijn benen open deed. Dat is dan opnieuw drietiende. Die twee fouten hebben ervoor gezorgd dat ik net vierde ben geworden.”

De Ierse wereldkampioen Rhys McClenaghan, die zich als eerste voor de finale geplaatst had, kwam tot 14,666 punten en greep daarmee het goud. Hij bleef daarmee de Belg Maxime Gentges (14,566) voor. Het brons was voor Artur Davtyan uit Armenië. Davtyan kwam net als De Munck weliswaar tot 14,266 punten, maar greep door een hogere uitvoeringsscore het brons.

Naomi Visser tijdens de finale van de brug ongelijk. Ⓒ ANP/HH

Visser loopt medaille mis door fouten aan brug

Ook Naomi Visser is bij de EK buiten de medailles geëindigd in de toestelfinale aan het onderdeel brug. Visser, die de finale mocht openen, kwam na meerdere fouten en een val in haar oefening slechts tot 11,800 punten. Daarmee eindigde ze op plek 8.

„Eigenlijk startte ik heel sterk en ging het heel goed”, zei Visser. „Maar toen ik beneden bij de lage legger aankwam moest ik een beetje bijdrukken. Ik kwam er toch nog doorheen, maar na mijn paksalto schoot mijn voet er eigenlijk een beetje af. Dan zit je de hele tijd een beetje tegen je handstanden aan te werken. Toen kwam ik best wel aan de zijkant van de brug boven en daar is de vering wel even anders. Daar kon ik niet meer op tijd op anticiperen”, verklaarde ze de missers en uiteindelijk de val.

Visser stond vorig jaar ook al in de EK én WK-finale aan brug, maar ook toen belandde ze door fouten buiten het podium. „Finales blijven gewoon spannend. Hoe vaak je het ook turnt. Maar elke ervaring neem je mee. Ik merk wel dat ik in dat opzicht steeds meer wedstrijdklaar begin te worden, dus ik hoop dat het een keer bij elkaar komt”, zei Visser. „Je weet dat het mogelijk is. Een finale kan je alleen niet op een andere manier evenaren, behalve door het doen. Het gaat echt om die ervaringen pakken en hopen op de dag dat het bij elkaar komt.”

Het goud in het Turkse Antalya ging naar de Italiaanse Alice D’Amato, die zich woensdag ook al als eerste voor de eindstrijd had geplaatst. D’Amato turnde 14,466 punten bij elkaar. De Italiaanse turnster greep vorig jaar nog EK-zilver aan brug.

Dit jaar was het zilver voor de Britse Rebecca Downie (14,233), terwijl Elisabeth Seitz uit Duitsland het brons greep. De Duitse verdedigde in Antalya haar Europese titel en kwam zaterdag tot 14,200 punten.