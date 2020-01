Foto’s: Gouden onderscheiding en lovende woorden bij afscheid Michel Mulder

Die kreeg Mulder opgespeld door KSNB-directeur-bestuurder Herman de Haan. Die roemde niet alleen Mulders prestaties, maar noemde hem ook een uitstekend ambassadeur van de schaatssport en het inlineskaten.

Michel Mulder krijgt de Gouden Speld opgespeld door Herman de Haan. Ⓒ ANP

Na de laatste NK afstanden, waarin Mulder zich niet wist te kwalificeren voor de EK en WK afstanden, kondigde hij zijn afscheid aan. Dat deed Mulder met een indrukwekkende erelijst. Hij werd onder meer twee keer wereldkampioen sprint en won ook twee keer zilver op de WK afstanden (500 meter). Tijdens de Olympische Winterspelen van 2014 in Sochi beleefde Mulder zijn hoogtepunt, door goud te pakken op de 500 meter. Dat lukte hem als eerste en enige Nederlander tot nu toe.

Baanrecordhouder

Bij zijn afscheid in een vol Thialf kreeg Mulder warme woorden toegesproken door zijn broer Ronald en op het grote scherm werden de hoogtepunten uit zijn loopbaan vertoond. Nadat hij de KNSB-speld had gekregen, reed Mulder een ereronde reed over het ijs waarvan hij sinds eind 2013 baanrecordhouder op de 500 meter is. Zijn tijd van 34,31 seconden, een wereldrecord voor laaglandbanen, werd ook deze zaterdag niet verbeterd.

Lachend rijdt Michel Mulder zijn ereronde door Thialf. Ⓒ BSR Agency