Wil trainer Roger Schmidt een nieuwe PSV-keeper?

Van alle mogelijke transfertargets die sinds de aanstelling van Roger Schmidt in buitenlandse media aan PSV worden gelinkt, zijn de meeste namen die van keepers. In Duitsland bracht men de laatste dagen Red Bull Leipzig-reserve Yvon Mvogo (26) met PSV in verband. Of Schmidt dan ook een nieuwe doelman wenst in Eindhoven? Geconfronteerd met het gezegde ’waar rook is, is vuur’, nam de coach geen stelling.