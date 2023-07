Premium Het beste van De Telegraaf

PSV-directeur Stewart knalt er stevig in met aantrekken Lang en Pepi

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Noa Lang speelde in de jeugd voor Feyenoord en vervolgens bij Ajax (jeugd en eerste). Hij heeft straks dus de volledige top drie vertegenwoordigd. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Na vijf seizoenen zonder titel laat PSV bij de opbouw van de selectie voor het nieuwe seizoen de euro’s ouderwets rollen. Noa Lang is na Ricardo Pepi, die vrijdag officieel is gepresenteerd, de tweede topaankoop van de Eindhovense club. Met een transfersom van 13 miljoen euro vast en twee miljoen euro aan haalbare bonussen kan de van Club Brugge overgenomen aanvaller zelfs de duurste aankoop in de historie van PSV worden.