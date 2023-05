Heitinga hoopt op Berghuis en Kudus voor duel met FC Groningen

Ajax-trainer John Heitinga hoopt zondag voor het uitduel met FC Groningen de beschikking te hebben over Steven Berghuis en Mohammed Kudus. „Beide spelers hebben vandaag getraind en een groot gedeelte van de groepstraining meegedaan. Nu moeten we even afwachten voor zondag”, zei Heitinga twee dagen voor het duel in Euroborg.