Danny Noppert wint UK Open na thriller tegen Michael Smith

Het was überhaupt een knappe prestatie van Noppert dat hij de finale haalde. Hij keek hierin al snel tegen een 0-3 achterstand aan tegen de eveneens 31-jarige Smith. Toch liet de Nederlander zich niet gek maken. Hij brak terug, maar moest in zijn eigen leg toch weer toestaan dat Bully Boy zijn leg afpakte.

Wat de verliezend WK-finalist zondagavond in de finale liet zien was echter ook alles behalve constant. Hij liet de Nederlander continu terug in de wedstrijd komen en de breeks vlogen over en weer: 5-5.

Smith zat duidelijk niet goed in de wedstrijd en de frustratie bouwde zich op bij de nummer vijf van de Order of Merit. The Freeze gooide ook geen geweldige wedstrijd, maar maakte dankbaar gebruik van het wankelen van Smith en kwam zelfs een breek voor: 7-6.

Lang kon Noppert niet van de voorsprong genieten, de Engelsman brak gelijk weer terug en vanaf toen ging het weer gelijk op. Bij een stand van 10-9 in het voordeel van Smith kreeg de Engelsman een matchdart, maar hij miste. Een beslissende leg moest uiteindelijk de winnaar bepalen en hierin trok Noppert knap aan het langste eind.