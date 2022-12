Kroatië op het tandvlees kwartfinalist na penalty’s tegen Japan

Het was op basis van het spelbeeld niet onverdiend te noemen, dat Kroatië zich bij de laatste acht schaarde. Het Balkanland liet het best verzorgde voetbal zien, maar had het wel lastig met de kracht en strijdlust van de Japanners. Het is een bijzondere prestatie dat het slechts 3,9 miljoen inwoners tellende Kroatië nu al voor de derde keer in de historie zover is gekomen op het WK. In 1998 werden de Kroaten derde, vier jaar geleden tweede. Daarmee is Kroatië veel meer dan het grotere Servië de erfgenaam geworden van het vroegere Joegoslavië, dat tussen 1930 en 1990 vijf keer doorstootte naar de laatste acht op een WK. Servië is sinds het uiteenvallen van het land op het WK nooit verder gekomen dan de groepsfase. Ook dit jaar was dat het eindstation.

Doan prominent aanwezig

Bij Japan was er opnieuw een prominente rol weggelegd voor ex-PSV’er Ritsu Doan, de grote blikvanger van de Japanners dit WK. De tegenwoordig voor SC Freiburg spelende aanvaller had zowel tegen Duitsland als tegen Spanje het doel gevonden. De geblondeerde aanvaller – een van de drie bij Japan – stond nu met een indraaiende voorzet aan de basis van de voorsprong. De bal werd goed teruggelegd voor Maya Yoshida (ex-VVV-Venlo), waarna spits Daizen Maeda op de goede plek stond om af te ronden.

Daizen Maeda (R) heeft gescoord namens Japan en wil het weten. Ⓒ ANP/HH

De Japanse openingstreffer viel net voor rust, toen Japan zich aan een langdurig overwicht van de Kroaten had weten te ontworstelen. Met de 37-jarige Luka Modric als aanjager zette Kroatië de tegenstander zwaar onder druk, maar in de laatste fase ontbraken de finesse en nauwkeurigheid in de afronding. De Balkanbewoners blinken dit WK niet uit in de afronding. In de groepsfase werden tegen Canada weliswaar vier goals gemaakt, maar zowel tegen Marokko als tegen België hadden de Kroaten het doel niet gevonden.

Oude soldaat

Kroatië herpakte zich na rust en het was een andere oude soldaat die Modric & Co langszij bracht. Spurs-aanvaller Ivan Perisic liet de Japanse doelman Shuichi Gonda kansloos met een steengoede kopbal. De 33e interlandgoal in het 120e optreden voor Kroatië van de oud-speler van onder andere Inter en Bayern München.

Daarna behield Kroatië, het kleinste land dat nog in het toernooi zit, het overwicht. Japan werd door de Kroatische defensie ver van het doel gehouden, al vuurde Wataru Endo nog een dreigend schot af, dat door de Kroatische doelman Dominik Livakovic ternauwernood onder de lat werd weggetikt. Aan de overkant stelde Modric de Japanse goalie Gonda op de proef met een kanonskogel. Langzamerhand werd het steeds meer een schaakwedstrijd, hoezeer de fanatiek meelevende fans uit het Land van de Rijzende Zon hun favorieten ook naar voren schreeuwden. De angst om te verliezen won het van de durf om risico’s te nemen en zo ging de wedstrijd naar het einde van de reguliere speeltijd.

Eenduidig spelbeeld

In de verlenging bleef het spelbeeld hetzelfde. Kroatië had iets meer initiatief, maar de beste kans was voor Japan. Na een uitbraak pegelde Kaoru Mitoma de bal op de vuisten van Gonda. Een mooi moment, was toen de moegestreden Modric naar de kant ging en hij een staande ovatie kreeg van niet alleen de Kroatische fans, maar ook de Japanse fans en de neutrale supporters. Zo kabbelde de wedstrijd richting de 120e minuut en de noodzakelijke strafschoppenserie. Daarin was Kroatië koeler dan Japan.

Dominik Livakovic werd de held van Kroatië tijdens de penaltyserie. Ⓒ ANP/HH

De Japanners misten de eerste twee penalty’s, waarna Kroatië het bij 2-0 kon afmaken. Japan bleef nog heel even in leven toen ook Marko Livaja miste, maar nadat de derde penalty van de Aziaten ook werd gepakt door Dominik Livakovic was het sprookje bij 3-1 uit. Kroatië weet later vanavond wie de tegenstander wordt, wanneer Brazilië en Zuid-Korea hun achtste finale afwerken.