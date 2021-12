Voetbal

Live Eredivisie: Fortuna en FC Utrecht trappen voetbalweekeinde af

De Eredivisie staat dit weekeinde vanzelfsprekend in het teken van Dé Klassieker. Feyenoord ontvangt Ajax zondagmiddag om 14.30 uur. Feyenoord en Ajax staan in punten gelijk, met een puntje minder dan koploper PSV dat later op de zondag op bezoek gaat bij RKC Waalwijk.