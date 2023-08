Zakaria Aboukhlal voorkomt dat Paris Saint-Germain wint bij rentree scorende Kylian Mbappé

Ondanks een doelpunt van de teruggekeerde Kylian Mbappé heeft Paris Saint-Germain opnieuw punten laten liggen in de Franse voetbalcompetitie. De landskampioen moest bij Toulouse genoegen nemen met 1-1, nadat het vorige week thuis tegen Lorient al niet verder was gekomen dan 0-0. Zakaria Aboukhlal, oud-speler van PSV en AZ, schoot in de slotfase uit een strafschop de gelijkmaker binnen voor de thuisclub.

Zakaria Aboukhlal in duel met Lucas Hernandez van PSG. Ⓒ ANP/HH