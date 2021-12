Max Verstappen baalt na fout: ‘Dit is teleurstellend’

,,Dat is natuurlijk een teleurstelling”, aldus Verstappen. ,,Over het algemeen was het een goede kwalificatie. De snelheid zat erin, dat lieten we wel zien in de laatste ronde. Ik weet niet wat er gebeurde in de laatste bocht. Ik verremde me, probeerde de auto op de baan te houden, maar verloor de achterkant.”

Bekijk ook: Lewis Hamilton pakt pole position na misser Max Verstappen

Verstappen kon zo kort na de kwalificatie nog niet zeggen of zijn versnellingsbak beschadigd is. Bij een wissel van dat onderdeel zal hij vijf plaatsen achteruit moeten op de grid. Pole position ging naar Lewis Hamilton, voor zijn teamgenoot Valtteri Bottas.

Max Verstappen ramt de muur. Het kost hem pole position. Ⓒ AFP

,,We hadden het moeilijk, Red Bull is ongelooflijk snel hier”,stelt Hamilton. ,,Dat we hier alsnog staan, is heel mooi. De samenwerking met Valtteri is ook geweldig. Hij is de beste teamgenoot die ik ooit heb gehad. Morgen wordt het een close gevecht.”