Rentree Zlatan Ibrahimovic bij AC Milan pas in 2021

De 39-jarige Zweed was hersteld van een dijbeenblessure en bereidde zijn terugkeer voor tegen Sassuolo komende zondag, maar hij heeft volgens diverse Italiaanse media last van zijn linkerkuit gekregen tijdens de training.

De spits, al goed voor tien goals dit seizoen, raakte op 22 november geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Napoli. Hij miste sindsdien al zeven wedstrijden en zal nu ook de resterende twee duels in dit jaar moeten overslaan. Zondag wacht Sassuolo en woensdag is Lazio de tegenstander. Het is de vraag, gezien de aard van de blessure, of hij voor 6 januari hersteld is. Dan staat de topper tegen Juventus op het programma.

AC Milan is koploper in de Serie A met 28 punten uit twaalf wedstrijden.