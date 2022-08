Galatasaray maakt komst ’grootverdiener’ Mertens definitief

Opmerkelijk, vanuit Nederlands perspectief althans, is dat Galatasaray in het bericht zijn loon en tekenpremie prijsgeeft. In Turkije is een dergelijke aankondiging echter verplicht. „De speler zal 2,9 miljoen euro netto verdienen en een ondertekeningsvergoeding van 1,1 miljoen euro ontvangen”, laat de Turkse topclub weten.

In Turkije is er een systeem van salarisbeperking om te verhinderen dat clubs de schulden opstapelen en zich zo in een faillissement storten. Zodoende moeten clubs de lonen van hun spelers kenbaar maken.

De Uruguayaanse middenvelder Lucas Torreira - net als Mertens vers onder contract bij ’Gala’ - verdient net iets minder (2,75 miljoen euro netto), maar tekent een contract van vier jaar. Galatasaray moest voor hem ook nog een transfersom betalen van 6 miljoen euro.

Negen jaar Napoli

Mertens vertrok na negen jaar bij Napoli als clubtopscorer aller tijden. De 105-voudig international van de Rode Duivels, die doorbrak bij AGOVV en daarna voor FC Utrecht en PSV speelde, maakte 148 doelpunten voor Napoli. Mertens werd vorige week benoemd tot ereburger van Napels vanwege al zijn verdiensten voor de club.

Galatasaray versterkte zich maandag verder met Lucas Torreira. De Uruguayaanse defensieve middenvelder komt over van Arsenal en wordt een concurrent van de Noorse middenvelder Fredrik Midtsjø, die tot voor kort bij AZ speelde. Bij Galatasaray voetbalt ook Oranje-international Patrick van Aanholt.

Bron: Het Nieuwsblad