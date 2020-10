’Helaas reden Hamilton en Schumacher slechts drie seizoenen direct tegen elkaar’

Lewis Hamilton wordt gehuldigd als winnaar van de Grand Prix van Portugal. Ⓒ Pool via REUTERS

Lewis Hamilton boekte zondag in Portugal zijn 92e zege als Formule 1-coureur en liet daarmee voormalig recordhouder Michael Schumacher (91 overwinningen) achter zich. Waar zondag direct na de race door Max Verstappen al de loftrompet werd gestoken over de 35-jarige Mercedes-coureur, was dat maandagochtend in de Britse media niet anders.