Opschuiven Roland Garros zet streep door tennistoernooi van Rosmalen

Het grastoernooi op de banen van Autotron zou van 5 tot en met 13 juni worden gehouden, in eerste instantie aansluitend aan Roland Garros. De organisatie van het Franse grandslamtoernooi besloot vorige week echter om Roland Garros van 30 mei tot en met 13 juni te houden.

„Met de huidige geldende maatregelen in Nederland is het onmogelijk om toeschouwers en hospitality-gasten te verwelkomen, een essentieel onderdeel voor het succes van het toernooi”, zegt toernooidirecteur Marcel Hunze. „Zonder de enthousiaste fans ontbreekt de kenmerkende sfeer van Libéma Open. De beslissing van Roland Garros om een week op te schuiven heeft daarnaast een grote impact op het evenement. De focus ligt nu op de voorbereiding van een mooie editie in 2022.” Vorig jaar ging het Libéma Open vanwege de coronacrisis ook al niet door.

Het toernooi voor mannen en vrouwen is op de kalender van 2022 gezet voor 6 tot en met 12 juni. Hunze had Kiki Bertens en de Rus Daniil Medvedev, de huidige nummer 2 van de wereld bij de mannen, al vastgelegd voor de editie van dit jaar. Alison Riske en Adrian Mannarino waren in 2019 de laatste winnaars in Rosmalen. De Amerikaanse versloeg Bertens toen in de finale, nadat de Westlandse vijf matchpoints had laten liggen.