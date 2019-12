Al-Duhail uit Qatar bevestigt komst Mandzukic

Mandzukic wordt bij de koploper van Qatar herenigd met de Marokkaanse verdediger Medhi Benatia, die begin dit jaar al overstapte van Juventus naar Al-Duhail.

De oud-speler van Bayern München en Atlético Madrid veroverde de afgelopen vier jaar met Juventus de Italiaanse titel. In de finale van de Champions League van 2017 tegen Real Madrid maakte Mandzukic met een prachtige omhaal het enige doelpunt van Juventus (1-4).

De Kroaat bereikte vorig jaar met zijn land de finale van het WK, maar daarin was Frankrijk te sterk met 4-2. Mandzukic maakte eerst een eigen doelpunt en scoorde later in de eindstrijd ook nog voor Kroatië.