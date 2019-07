Tegenstander Feyenoord in voorronde Europa League bekend

De ploeg van trainer Jaap Stam speelt eerst in De Kuip op 8 augustus. Een week later volgt de return. De winnaar moet in de play-offs een ticket afdwingen voor de groepsfase van de Europa League.

AZ wacht in de derde ronde FC Marioepol uit Oekraïne. Dan moet de ploeg van trainer Arne Slot in de tweede voorronde nog wel eerst afrekenen met het Zweedse BK Häcken.

FC Utrecht zal net als AZ eerst nog de tweede voorronde moeten overleven, maar weet al wel de eventuele tegenstander in de derde kwalificatieronde. Als het team van trainer John van den Brom Zrinjski uit Bosnië weet uit te schakelen, wacht in de derde ronde de winnaar van het duel tussen het Sloveense NK Domzale en Malmö FF uit Zweden.

PSV hoopt zich te plaatsen voor de Champions League. Als de Eindhovenaren echter niet weten te winnen van FC Basel dan stromen ze in de derde voorronde van de Europa League in. FK Haugesund uit Noorwegen of het Oostenrijkse Sturm Graz is dan de opponent.

