Ontketend FC Emmen wint wéér thuis op de Oude Meerdijk

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Vijf minuten na rust ging Laursen in kansrijke positie onderuit, maar hij krabbelde op en schoot door de benen van een VVV-speler raak. Niet veel later werkte Marko Kolar de bal in het lege doel, waarna Laursen met een volley de eindstand bepaalde. Laursen, die werd overgenomen van PSV, staat dit seizoen op vier treffers.

Het is een evenaring van de grootste zege van FC Emmen in de eredivisie. In september van vorig jaar werd ADO Den Haag ook met 3-0 verslagen.

FC Emmen is na Ajax en AZ voorlopig de best presterende club in thuiswedstrijden. Uit dertien thuisduels haalde de ploeg van trainer Dick Lukkien 29 punten. Geen van de laatste tien thuiswedstrijden ging verloren en alleen Willem II heeft in de laatste tien duels in eigen stadion geen nederlaag geleden.

FC Emmen staat twaalfde en VVV-Velo een plek lager. Het verschil groeide wel tot vier punten. VVV had dit jaar nog niet verloren. Van de zeven voorgaande duels in 2020 werden er drie gewonnen.