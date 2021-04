‘Ajax zet David Neres in de etalage’

In deze aflevering gaat het uiteraard over het Europa League-avontuur van Ajax. Driessen en Verweij bespreken waar de kansen liggen in het uitduel tegen AS Roma om de 1-2 nederlaag alsnog goed te maken.

Verder in Kick-off: alle ontwikkelingen bij Feyenoord, Roger Schmidt en zijn aanpak van PSV-talenten, de degradatiestrijd en gaat Barcelona de titel pakken?

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Spotify en Apple Podcasts.