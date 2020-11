Soepele slungel Medvedev treft fabuleuze vechtjas Thiem in ATP Finals

Dominic Thiem Ⓒ EPA

Voorafgaand aan de ATP Finals in Londen hadden Dominic Thiem en Daniil Medvedev getraind in de grote O2 Arena en daarbij was laatstgenoemde toch iets opgevallen. „Ik dacht: Wat staan we die ballen goed te raken. We zouden hier best eens ver kunnen komen.”