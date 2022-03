FC Barcelona volgens trainer Xavi geen favoriet voor eindzege in Europa League

Met zes zeges en twee gelijke spelen in de laatste acht wedstrijden heeft Xavi FC Barcelona weer op de rails gekregen. Maar toch duwt hij zijn ploeg in de rol van underdog „Ik beschouw ons niet als een van de favorieten. We kennen de competitie niet, hebben die nog nooit gewonnen. De favorietenrol gaat naar clubs als Sevilla”, vertelde Xavi op de persbabbel voor de clash met Galatasaray.

„Ons belangrijkste doel is volgend seizoen weer in de Champions League staan en daarvoor moeten we ofwel de Europa League winnen, ofwel ons werk doen in La Liga. Natuurlijk willen we presteren in Europa, maar onze uitdaging ligt eerder in de Spaanse competitie. Daar willen we zien hoever we staan.”

Leuke dynamiek

FC Barcelona wist voor de winterstop voor het eerst in meer dan 20 jaar de groepsfase van de Champions League niet te overleven, maar na het vertrek van Ronald Koeman als coach hervond de club zijn adem en werd er in de tussenronde vlot afgerekend met Napoli.

„Tegen Napoli was het goed, dat moet we ook durven te zeggen. Er zit opnieuw een leuke dynamiek in de ploeg en dat moeten we zo houden, te beginnen met de thuiswedstrijd van donderdag tegen Galatasaray. Kansen creëren en die ook afmaken, daar komt het in het voetbal op aan.”