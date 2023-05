FC Twente wint bij FC Emmen en staat weer vijfde in Eredivisie

Voor FC Emmen zijn door de uitglijder in eigen huis de degradatiezorgen verder toegenomen. FC Emmen duelleert met vier clubs om de zestiende plek, die leidt tot deelname aan de promotie/degradatie-play-offs, te vermijden. FC Volendam, dat twee punten meer heeft, verloor vrijdagavond al van RKC Waalwijk. Excelsior (thuis tegen koploper Feyenoord) en Vitesse (uit tegen Fortuna Sittard) komen later vandaag nog in actie. Excelsior heeft evenveel punten als FC Emmen en Vitesse heeft drie punten meer dan de Drentse ploeg.

De openingsgoal in Emmen kwam op naam van Michel Vlap. De Fries krulde in de tweede helft een vrije trap prachtig buiten bereik van Mickey van der Hart in het doel van FC Emmen. Vlap wist onlangs tegen SC Cambuur een lange periode zonder doelpunt te beëindigen en dat heeft zijn zelfvertrouwen een boost gegeven getuige de overtuigende wijze waarop Vlap de bal in het doel schoot.

Korte tijd later besliste Vaclav Cerny het duel definitief. De organisatie was zoek bij FC Emmen achterin en de Tsjech profiteerde van de ruimte door de bal via Ahmed El Messaoudi in het doel te frommelen. Het betekende de elfde seizoensgoal voor Cerny, van wie wordt aangenomen, dat hij in de komende window een stap omhoog gaat maken. Mats Seuntjens, die transfervrij de overstap kan maken van RKC Waalwijk en ook in beeld is bij FC Utrecht en AZ, is zijn beoogde vervanger.

Emmen moet hopen

Cerny was ook voor rust al tweemaal dicht bij een goal geweest, maar toen stond zijn vizier niet helemaal op scherp. FC Emmen bood in delen van de wedstrijd goed weerwerk, maar met name Richairo Zivkovic kreeg de bal er niet in. Na rust drong FC Twente steeds meer aan en zette de ploeg van de na dit seizoen vertrekken Ron Jans het overwicht om in drie doelpunten. Na de 2-0 achterstand kreeg FC Emmen via invaller Oussama Darfalou (gevaarlijke kopbal), Mark Diemers (hard afstandsschot) en Julius Dirksen (knal op de lat) nog goede kansen op de aansluitingstreffer, maar Lars Unnerstall hield zijn doel schoon. Aan de andere kant maakte Vlap in blessuretijd ook nog even zijn tweede van de middag: 0-3.

FC Emmen moet nu hopen dat de concurrenten Excelsior en Vitesse ook puntloos blijven deze speelronde, want van alle ploegen onderin hebben de Drenten het zwaarste programma met uitduels met AZ en FC Utrecht en een thuiswedstrijd met Feyenoord voor de boeg.