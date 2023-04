Spanjaard fluit Europa League-kraker tussen Feyenoord en AS Roma

De 39-jarige Sánchez krijgt hulp van de grensrechters Raúl Cabañero en Iñigo Prieto. Cesar Soto Grado is de vierde man. De VAR bestaat uit Juan Martínez Munuera en Guillermo Cuadra.

Eerder dit seizoen floot Sánchez het Champions League-duel tussen Ajax en Liverpool. De Amsterdammers verloren toen met 3-0. In juni had hij de leiding tijdens de wedstrijd tussen België en Nederland in de Nations League.

Lege tribunes

Feyenoord houdt een deel van de tribunes in De Kuip leeg tijdens het duel met AS Roma. Dat betekent dat zo’n 2000 stoelen onbezet blijven. Het gaat om Vak Z, van waaruit vorige week woensdag tijdens de bekerwedstrijd tegen Ajax allerlei voorwerpen op het veld werden gegooid. Eén daarvan belandde op het hoofd van Davy Klaassen.

Duitser leidt AZ

De UEFA stelde verder de Duitser Daniel Siebert aan voor de eerste kwartfinale tussen Anderlecht en AZ in de Conference League. Hij was actief op het WK in Qatar.