Leeds United boekt indrukwekkende zege bij Aston Villa

De ploeg van coach Dean Smith blijft wel tweede, met één punt minder dan koploper Everton. Leeds stijgt naar de derde plaats met tien punten, twee minder dan Aston Villa.

Patrick Bamford was de grote plaaggeest voor Aston Villa. De aanvaller van Leeds was in de tweede helft goed voor een zuivere hattrick. Uit de rebound maakte hij de 0-1, nadat hij in de eerste helft al enkele kansen had gemist. Twaalf minuten later schoot hij op fraaie wijze de 0-2 binnen en enkele minuten later maakte hij zijn derde. Bamford staat na zes duels al op zes treffers.

Pascal Struijk startte bij Leeds in de basis, maar werd na twintig minuten gewisseld. Aston Villa had tot deze wedstrijd pas twee doelpunten geïncasseerd.

Duitsland: Stuttgart en Köln gelijk

VfB Stuttgart heeft de thuiswedstrijd tegen 1 FC Köln niet kunnen winnen. Het duel in de Bundesliga eindigde in 1-1. Stuttgart komt daarmee op acht punten, twee minder dan koploper RB Leipzig. Köln staat zestiende met twee punten.

Orel Mangala schoot Stuttgart meteen in de eerste minuut op 1-0 nadat Sasa Kalajdzic de bal goed had teruggelegd. Köln kwam op gelijke hoogte via Sebastian Andersson. De Zweed benutte een strafschop, die hij had gekregen na een overtreding op hem door Atakan Karazor. Bij Köln werd Kingsley Ehizibue, oud-speler van PEC Zwolle, al na een kwartier gewisseld.

België: Anderlecht wint bij Kortrijk

Anderlecht heeft de vierde overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van coach Vincent Kompany won met 3-1 bij Kortrijk en steeg naar de zesde plek in de Belgische competitie.

Lukas Nmecha opende de score voor Anderlecht, dat na een treffer van Percy Tau met 2-0 ging rusten. In de tweede helft was opnieuw Nmecha trefzeker. Pas vlak voor tijd deed Kortrijk wat terug via Ilombe Mboyo. Die verzilverde een strafschop.

Bij Anderlecht bleven de Nederlanders Michel Vlap, Bart Verbruggen en Derrick Luckassen de hele wedstrijd op de bank.

