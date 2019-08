Zware blessure Chiellini biedt De Ligt kansen

De Italiaanse routinier (35), één van de gezichten van de ploeg uit Turijn, heeft op de training van vrijdag ’schade aan zijn voorste kruisband van zijn rechterknie’ opgelopen, aldus de club in een verklaring. Chiellini wacht daardoor een operatie en een maandenlange revalidatie.

Het wegvallen van de aanvoerder is een enorme domper voor Juventus, maar schept kansen voor De Ligt. De deze zomer van Ajax overgekomen verdediger zat vorige week bij de seizoensouverture tegen Parma negentig minuten op de reservebank. Saillant genoeg was Chiellini in dat gewonnen duel (0-1) matchwinnaar. Juventus speelt zaterdag de topper tegen Napoli.