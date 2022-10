Premium Het beste van De Telegraaf

’Slechtste helft van seizoen’ Doelman Bijlow keihard over teamprestatie Feyenoord

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Feyenoord-doelman Justin Bijlow weerhoudt Fortuna Sittard-spits Burak Yilmaz van scoren. Ⓒ FOTO Getty Images

ROTTERDAM - Justin Bijlow wilde dit seizoen geen aanvoerder meer zijn van Feyenoord, maar dat weerhoudt hem er niet van om zijn stem te laten horen als de zaken niet lopen zoals die horen te lopen bij Feyenoord. De doelman, die vurig hoopt dat hij naar het WK in Qatar mag gaan, oordeelde na afloop van Feyenoord-Fortuna Sittard (1-1) keihard over de teamprestatie. „De eerste helft was de slechtste van dit seizoen.”