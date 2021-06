Duitsland kruipt door oog van de naald en voorkomt EK-afgang

En zo kon Die Mannschaft opgelucht ademhalen op een avond, waarop een triest einde leek te komen aan het tijdperk Joachim Löw. De bondscoach, die de Duitsers naar de wereldtitel leidde en een instituut is geworden bij onze Oosterburen, dreigde te moeten vertrekken met opnieuw een mislukt eindtoernooi na de uitschakeling in de groepsfase op het WK 2018, maar door de late 2-2 van Leon Goretzka mag Löw nog even door.

Het was sensationeel spannend in de Groep des Doods. Met daarbij een verrassend prominente rol voor Hongarije, dat vooraf werd beschouwd als kanonnenvoer in het gezelschap van wereldkampioen Frankrijk, Europees kampioen Portugal en Duitsland, maar drie keer zeer competitief voor de dag kwam.

Joachim Löw kon amper geloven wat er allemaal gebeurde in Allianz Arena. Ⓒ AFP

Regenboogvlag

De discussies rond de LGBTQ-wet in Hongarije, die vooraf zoveel commotie had opgeleverd, ijlden na in München, toen bij het afspelen van het Hongaarse volkslied een supporter wapperend met een regenboogvlag over het veld rende en zich pontificaal voor de Hongaarse ploeg opstelde. De indringer werd snel afgevoerd.

Na de teleurstellende toernooistart van ’Die Mannschaft’ tegen Frankrijk werd er volop gemopperd in Duitsland, maar het negatieve sentiment verdween als sneeuw voor de zon door de spectaculaire 4-2 zege op Portugal, die daarop volgde. Een overwinning waarbij Robin Gosens, de zoon van een Nederlandse vader en Duitse moeder, die in Emmerich is geboren, een hoofdrol vervulde.

Door de zege op Portugal was de uitgangspositie van Duitsland prima en het optimisme over het bereiken van de achtste finales groot. En dat terwijl de Hongaren hadden laten zien over een leeuwenhart te beschikken. In de eerste groepswedstrijd tegen Portugal capituleerden de Magyaren pas in de absolute slotfase, waarin vanaf de 84e minuut nog wel drie goals werden geïncasseerd. En tegen Frankrijk werd in een uitzinnig meelevende Puskas Arena een knap 1-1 gelijkspel uit de strijd gesleept.

Serge Gnabry zag de bui al hangen. Ⓒ AFP

Gewaarschuwd

Duitsland was dus gewaarschuwd, maar het ging al snel mis. Na een goede lange bal kreeg Adam Szalai, speler van FSV Mainz 05, van het Duitse centrale duo Hummels-Ginter alle gelegenheid om met een snoekduik de bal in het Duitse doel te koppen. De voorsprong na 11 minuten was ideaal voor de Hongaren, die massaal voor het doel gingen hangen en op de counter gokten.

Duitsland had in de eerste helft maar liefst 73,3 procent balbezit, maar miste de frisheid om de hechte Hongaarse defensie stuk te spelen. De nummer 37 van de FIFA-ranking bleef behoorlijk eenvoudig overeind en trok af en toe brutaalweg op avontuur.

Bekijk ook: Cristiano Ronaldo breekt illuster record en evenaart wereldrecord Ali Daei

Duitsland knokte tegen uitschakeling, waarbij het perspectief enkele keren wisselde door het scoreverloop bij Portugal-Frankrijk, en leek in de 66e minuut opgelucht adem te kunnen halen. Bij een hoge bal tastte de Hongaarse doelman Peter Gulacsi, die zijn brood verdient bij RB Leipzig in de Bundesliga, mis, waardoor Mats Hummels de bal richting het Hongaarse doel kon koppen. Het laatste zetje was van Kai Havertz.

De Duitsers haalden opgelucht adem, maar de opluchting was van korte duur. Vrijwel vanaf de aftrap incasseerde de ploeg van Löw de 1-2. De Duitsers stonden niet goed op te letten, waardoor Andreas Schäfer door de Duitse defensie kon denderen en de Hongaarse fans extatisch maakte. Zou het dan werkelijk misgaan voor Duitsland? De veerkracht van Die Mannschaft bleek toch weer groot genoeg. De gelijkmaker was van Goretzka, waardoor Duitsland het toernooi vervolgt met een achtste finale tegen Engeland op Wembley.