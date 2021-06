Raheem Sterling, de EK-held die niets goed kan doen in eigen land

Raheem Sterling viert de openinsgtreffer tegen de Duitsers. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

De weg naar de finale van het EK lijkt open te liggen voor Engeland na de zege tegen Duitsland in de achtste finales. Raheem Sterling, die drie van de vier Engelse goals op dit EK scoorde, is de held. Ondanks zijn schitterende statistieken lijkt de man in eigen land echter niets goed te kunnen doen.