Wereldgoud voor handbalsters na bloedstollende finale

Oranje begon matig aan de eindstrijd in het Park Dome in Kumamoto en liet Spanje op een 6-2 voorsprong komen. Vlak voor rust kantelde het duel en werd via Danick Snelder voor het eerst een voorsprong gepakt: 12-13. Uiteindelijk werd met een 16-13 stand de kleedkamers opgezocht.

Na rust drukte Oranje door en was het gat al snel vijf punten: 22-17. Vervolgens verslapten de speelsters wat, waardoor Spanje het gat kon verkleinen tot 25-24. Belangrijke treffers van Estavana Polman en de paal hielden Nederland echter op de been. Een echte voorsprong opbouwen zat er alleen niet meer. Het gat bleef één of twee punten.

Spanje kwam drie minuten voor tijd zelfs op gelijke hoogte (29-29), iets wat Tess Wester even daarvoor nog had verhinderd met een wereldse redding. In de slotseconden benutte Lois Abbingh een beslissende strafworp, waardoor Oranje voor het eerst ooit wereldkampioen werd én zich plaatste voor de Olympische Spelen in Tokio.

Danick Snelder

„Ik ben zo blij en zo trots”, stamelde Snelder direct na afloop in een eerste reactie tegenover Telesport. „Ik kan het niet beschrijven, dit is echt geweldig. Het was een knotsgek toernooi en een knotsgekke finale. Dit team is gewoon waanzinnig. We doen het echt met elkaar. Dan liep de aanval goed en de dekking niet, maar gelukkig hadden we Tess dan nog. We zijn gewoon wereldkampioen!”

Danick Snelder en Angela Malestein ballen hun vuist. Ⓒ AFP

Knotsgek verloop

Met winst in de finale, deed het knotsgekke verloop van dit WK voor Oranje er niet meer toe. Toch zullen de handbalsters zich realiseren dat ze meerdere malen met de schrik vrijkwamen.

Zelfs de halve finale leek op verschillende momenten vreselijk ver weg. Eigenlijk al meteen na de eerste wedstrijd, waarin Nederland direct een dreun opliep tegen Slovenië (26-32). De handbalsters herpakten zich daarna met vier zeges op rij met onder meer een verrassend grote overwinning op Servië (36-23). Daarna klopte het angstgegner Noorwegen (30-28), waar niemand uit deze meidengroep ooit eerder van won.

Bondscoach Emmanuel Mayonnade Ⓒ AFP

Alfred Hitchcock

De dip werd gedurende dit toernooi omgezet in een moment van enorme euforie. Als je van Noorwegen kunt winnen, is elk land te kloppen, was de algemene mening. Om daarna tijdens de hoofdfase in een bizar scenario te belanden, dat zelfs Alfred Hitchcock niet had kunnen bedenken. De nederlagen tegen Duitsland (23-25) en Denemarken (24-27) brachten Oranje op de rand van de afgrond, maar door de zege op Zuid-Korea (40-33) bleef het in de race en overleefde tóch op miraculeuze wijze de tweede ronde.

Jessy Kramer maakt het Lara Gonzalez Ortega lastig. Ⓒ AFP

Want natuurlijk wist de ploeg van Mayonnade dat het over geluk niet te klagen had, al toonde het ook haar klasse toen het echt moest. Servië en Duitsland verzuimden op de momenten dat ze het in eigen hand hadden toe te slaan, waardoor Nederland alsnog doorstroomde naar de laatste vier, waarin het in een zinderende wedstrijd met 33-32 van olympisch kampioen Rusland won.

Leeuwinnen

De vraag was of dit Oranje zich in de finale tegen Spanje nog één keer kon opladen. Dat lukte en hoe! De ’Leeuwinnen’ beten zich vast in de wereldtitel, waarmee de jarenlange gouden droom in Japan eindelijk werkelijkheid werd.