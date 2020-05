Rapinoe kondigt actie voetbalsters VS aan: ’Ik was geschokt’

Nadat de rechter in Californië de claim dat zij onderbetaald worden ten opzichte van de mannen afwees, zoeken de voetbalsters het hogerop. „We gaan definitief in beroep”, kondigde sterspeelster Megan Rapinoe aan in een tv-interview.

De regerend wereldkampioenen zijn al maanden in conflict met de Amerikaanse voetbalbond, maar zagen hun eis vorige week afgewezen. „Ik was geschokt over het oordeel en de verklaring”, vertelde Rapinoe, die met haar ploeg vorig jaar op het WK in Frankrijk Oranje in de finale versloeg.

Volgens de rechter hebben de vrouwen in het verleden een aanbod volgens dezelfde structuur als de mannen betaald te worden afgewezen, waarna de mannen sindsdien op basis van het aantal wedstrijden geld ontvingen. Daarom was hun bezwaar nu niet terecht.

Rapinoe weersprak die uitleg. „Het contract dat de mannen kregen is ons nooit voorgelegd en zeker niet hetzelfde bedrag”, aldus de voetbalster die zich vorige week aanbood als running mate van presidentskandidaat Joe Biden.