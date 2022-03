Bondscoach Fulco van Gulik legt werk tijdelijk neer na ongeval Amy Pieters

Van Gulik kwam vorig jaar december samen met Amy Pieters ten val tijdens een wegtraining in het Spaanse Calpe. Pieters liep door de val ernstig hersenletsel op en ligt nog altijd in coma in een Nederlands ziekenhuis.

Hoe lang Van Gulik afwezig is, weet de KNWU niet. De bond zoekt naar een oplossing intern en heeft sprintcoach Mehdi Kordi belast met de voorbereidingen op de eerste wedstrijden om de Nations Cup in april in Glasgow.

Van Gulik had sinds het najaar van 2021 de elite baanwielrenners voor de duuronderdelen onder zijn hoede.