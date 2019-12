Ajax ruilt overtuiging in voor twijfel

Erik ten Hag Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Na de klinkende zege bij Lille OSC (0-2) was iedereen met een rood-wit hart ervan overtuigd dat Ajax zich morgen ten koste van Valencia plaatst voor de knock-outfase van de Champions League. Het elftal van Erik ten Hag heeft in de Johan Cruijff ArenA immers genoeg aan een gelijkspel. De hamstringklachten van André Onana zorgen er met de blessures van David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad én het zwakke spel tegen Willem II (0-2) voor dat de twijfel is toegeslagen. Duidelijk is dat er seinen op rood en seinen op groen staan.