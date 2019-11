Dost & co maken gehakt van Bayern München

Bayern kwam al na negen minuten met tien man te staan. Jerome Boateng haalde een doorgebroken neer en moest vertrekken. Die rode kaart stond aan de basis van een dramatische middag voor de ploeg van trainer Niko Kovac, die zakt naar de vierde plek in Duitsland.

Filip Kostic was de grote man aan de kant van Eintracht. De Serviër, voormalig FC Groningen, zorgde in de 25e minuut voor de openingsgoal. In de 33e minuut verzorgde Kostic voor de assist bij de 2-0 van Djibril Sow. Tien minuten voor rust bracht goalgetter Robert Lewandowski weer wat hoop terug bij Bayern. De Pool scoorde voor het tiende competitieduel op een rij. Een verbetering van het clubrecord van de legendarische Gerd Müller.

Bas Dost in de beginfase in duel met Jerome Boateng. Ⓒ EPA

David Abraham maakte in de 49e minuut de 3-1. Martin Hinteregger, na een tweede assist van Kostic, maakt het feest voor de thuisploeg compleet. Twee minuten na de vierde goal werd Dost gewisseld. Vijf minuten voor tijd zorgde Goncalo Paciencia namens Eintracht voor het slotakkoord.

Leipzig haalt uit

RB Leipzig haalde ook uit in Duitsland. Tegen Mainz won de club uit het voormalige Oost-Duitsland met 8-0. Bij de rust stond het al 8-0 in Leipzig. De club van trainer Julian Nagelsmann bezet nu de derde plek in Duitsland.

Borussia Dortmund klopte VfL Wolfsburg met 3-0 en staat tweede, achter het verrassende Borussia Mönchengladbach. Gladbach zegevierde op bezoek bij het Bayer Leverkusen van de Nederlandse trainer Peter Bosz: 1-2. De club uit het Ruhrgebied heeft nu vier punten meer dan Bayern München, dat de afgelopen zeven seizoenen kampioen werd in Duitsland.