Fortuna-trainer Velázquez zegt 'sorry' voor wangedrag

Kopieer naar clipboard

Julio Velázquez Ⓒ ANP/HH

Trainer Julio Velázquez van Fortuna Sittard heeft zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag vorige week in de wedstrijd tegen FC Twente. „Ik was gefrustreerd, ik vond het niet leuk. Maar ik erken mijn fout, het was niet netjes van me”, zei de 41-jarige Spanjaard bij ESPN, kort voor de aftrap van het competitieduel met FC Volendam. „Ik ben ook maar een mens. Ik wil tegen iedereen ’sorry’ zeggen.”