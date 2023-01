Van den Bergh eerste Belg ooit in halve finale WK darts, ook Smith door

Clayton en Van den Bergh hielden elkaar lang in evenwicht en wonnen allebei de eerste drie sets de ze zelf begonnen. In de zevende ging het echter al snel mis voor Clayton. Ondanks een grote voorsprong in de eerste leg werd hij gebroken door de Belg. Die achterstand wist hij, ondanks enkele kansen in de vierde leg, niet te repareren en dus hoefde Van den Bergh enkel nog zijn eigen set te behouden voor een plek bij de laatste vier.

Maar Van den Bergh kwam onder duk te staan en leverde bij 1-1 zijn eigen leg in, waardoor Clayton de kans kreeg terug te breken. Clayton liet die echter liggen, waarna Van den Bergh het wel afmaakte. Hij is daarmee de eerste Belg ooit in de halve finale van het WK darts. Daarin wacht hem mogelijk een duel met Michael van Gerwen, de Nederlander treedt zondagavond aan tegen Chris Dobey.

„Ik kan nog niet verwoorden hoe ik mij voel, maar ik weet wel dat jullie allemaal getuige zijn geweest van een historisch moment”, sprak de winnaar via de microfoon de uitzinnige menigte in Alexandra Palace toe. „Ik ben de eerste Belg in de halve finales van het WK. Ik ben waanzinnig trots. Mijn droom is nog levend, maar ik weet ook dat ik nog beter moet, want ik voelde mij tegen Jonny niet optimaal.”

Ook Smith naar halve finale

Bij Michael Smith tegen Stephen Bunting kwam de eerste setbreak iets eerder. In de vierde set was het raak voor Smith, mede ook doordat Bunting in de laatste leg een paar kansen liet liggen om de break te voorkomen. Daarna liep Smith vlotjes uit naar 4-1. Bunting behield vervolgens zijn eigen set en brak Smith ook, waardoor de spanning weer helemaal terug was in deze kwartfinale.

Bunting leverde in zijn gelijkmakende set echter direct zijn eerste leg in, waardoor het initiatief om het beslissen lag bij Smith. Smith miste vervolgens nog zijn eerste matchdart, maar omdat Bunting die misser niet afstrafte kon hij zichzelf een beurt later alsnog van een plek in de halve finale verzekeren.